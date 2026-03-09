前席3人掛けという大胆な挑戦

日本の道路事情や家族構成を考えると、あらためてコンパクトなミニバンの存在意義を実感させられます。

大きすぎず、それでいて複数人がゆったりと移動できるクルマは、日々の買い物から週末のレジャーまで幅広く活躍します。

現在もトヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」が高い支持を得ているのは、そうした実用性が多くの人の生活に合っているからでしょう。

その一方で、かつてホンダが世に送り出した異色のモデルを思い起こす人もいるかもしれません。それが「エディックス」です。

エディックスは2004年に誕生し、2009年まで販売されました。販売期間は決して長くはありませんでしたが、その設計思想は非常に個性的で、今振り返っても新鮮さを感じさせる内容でした。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1795mm×全高1630mm前後で、数値だけを見ると現行シエンタやフリードとほぼ同等の枠に収まります。都市部の狭い道でも扱いやすく、立体駐車場の利用も想定した現実的な寸法でした。

日常生活に無理なく溶け込むサイズでありながら、車内には家族全員が快適に過ごせる空間を確保するというのが基本的な狙いでした。

エディックス最大の特徴は、何といっても「3＋3」という6人乗りレイアウトです。一般的なミニバンでは前席が2人掛けで、後席に3人、あるいは3列シートを備えるのが主流です。

しかしエディックスは、前列にも3席を並べるという大胆な構成を採用しました。2列のみで6人乗車を実現することで、車体を大きくせずに多人数での移動を可能にしたのです。

このレイアウトには細やかな工夫が施されていました。前席3席はわずかにV字状に配置され、肩が触れ合いにくいよう配慮されています。

中央席も単なる補助席ではなく、きちんと快適性を考慮した設計でした。また6つすべてのシートが前後にスライドできるため、乗員数や荷物の量に応じて柔軟に空間を調整できます。

たとえば前列中央席を後ろへ下げて後席との距離を近づければ、家族同士が自然に会話しやすいレイアウトになりますし、逆に荷物を多く積みたい場合は座席を前方へ寄せることでラゲッジスペースを広げることもできます。

さらに特徴的だったのが、ルームミラーを運転席寄りにずらしたオフセット配置です。前席中央に人が座っても後方視界を確保しやすくするための工夫であり、安全性への配慮が感じられます。こうした細部へのこだわりは、ホンダが掲げている人間中心のクルマづくりを体現しているといえるでしょう。

外観デザインも印象的でした。低めに構えたフォルムは前傾姿勢を強調し、いわゆる「クラウチングスタイル」と呼ばれる躍動感を演出していました。

ショート＆ワイドなシルエットは安定感を与えつつ、スポーティな雰囲気も漂わせています。実用車でありながらも、単なる箱型にとどまらない造形に挑戦していた点は見逃せません。

パワートレインは登場当初、1.7リッターと2.0リッターの直列4気筒エンジンが用意されました。

その後、より余裕のある走りを求める声に応えるかたちで2.4リッター仕様も追加されています。

しかしながら、この革新的な試みは市場で大成功を収めたわけではありませんでした。前席中央の乗降性については、ドアから距離があるためやや不便という意見もありました。

また当時はスライドドアを備えた3列シートミニバンの人気が高まりつつあり、より多人数を乗せられるモデルに注目が集まっていました。結果としてエディックスは2009年に生産を終えることになります。

それでも、エディックスが提示した「空間の再発明」ともいえる発想は、決して色あせてはいません。

近年はEVの普及によりパワーユニットの小型化や床面のフラット化が進み、車内レイアウトの自由度が大きく向上しています。

モーター駆動を前提とした新世代プラットフォームでは、従来のエンジン車では難しかった座席配置も現実味を帯びてきました。

こうした技術革新の流れの中で、かつての「3＋3」というアイデアが再び脚光を浴びる可能性もあるでしょう。