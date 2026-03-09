富樫勇樹が侍J豪州戦の観戦をインスタグラムで報告したが…

Bリーグ・千葉ジェッツでプレーする富樫勇樹が、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。8日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表-豪州代表戦を観戦したことを報告した。しかしまさかの事態が発覚し、ファンは「どこでもドア持ってるでしょ」「フッ軽さと体力が化け物すぎる」と驚きを隠せないでいる。

富樫は7、8日と大阪府・おおきにアリーナ舞洲で大阪エヴェッサと戦っていた。8日の試合開始は12時。見事に94-78で2連勝を飾ったあと、すぐに東京へ移動して駆けつけたことになる。一塁側スタンドから観戦したようで、インスタグラムには7回に飛び出した吉田正尚外野手の本塁打映像とともに「あの空気で打つのか……すごい……」と綴っている。

異次元の“動き”に、SNS上は「富樫先輩、大阪で試合→東京ドームでWBCのダブルヘッダーじゃん」「富樫勇樹ってこの世に複数体存在しますか？ 瞬間移動できるんですか？」「土日、大阪で試合してたよね？」「フットワークの軽さに驚き」「富樫さん東京ドームに出没してて草w 14時まで大阪の舞洲で試合してたやん」「いつの間にTOKYO DOMEへ……!?」と盛り上がっていた。（Full-Count編集部）