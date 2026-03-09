【速報】未承認のニコチン入り電子タバコ「ニコパフ」違法販売の疑い　大学生ら2人を書類送検　大阪府警が全国初摘発

国の承認を受けていないニコチン入りの電子タバコ、いわゆる「ニコパフ」を違法に販売したとして、大阪府警が男子大学生ら2人を書類送検しました。「ニコパフ」をめぐる摘発は全国初です。



医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されたのは、京都府の21歳の男子大学生と大阪府の18歳の男性です。



捜査関係者によりますと2人は去年11月、国の承認を受けていないニコチン入りの電子タバコ、いわゆる「ニコパフ」を他人に違法に販売した疑いがもたれています。





「ニコパフ」は、ニコチン成分が含まれる液体を加熱し、気化させた蒸気を吸う電子タバコで、日本では厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品にあたるため、個人使用は認められているものの、他人への譲渡・販売は法律で禁じられています。去年11月、大阪市内でパトロール中の警察官が「ニコパフ」を吸っている当時高校生だった18歳の男性を職務質問したところ、男性は「先輩から買ったものを別の人に売った」と説明。その後の捜査で、男性の先輩にあたる男子大学生の関与も浮上したということです。男子大学生は海外の通販サイトで「ニコパフ」をまとめて購入し、SNSで購入者を募っていたとみられ、自宅近くの路上などに呼び出して1個4000円〜4500円ほどで手渡しで販売。去年6月ごろから今年1月ごろまでに、約28万5000円を売り上げていたとみられています。「ニコパフ」の違法販売をめぐる摘発は全国初ということで、警察は「ニコチン以外の有害物質が含まれている可能性もあり、安易に使用するのは危険です」と注意を呼びかけています。