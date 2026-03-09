バレーボール・SVリーグ女子は、8日、7試合が行われ、ヴィクトリーナ姫路は岡山シーガルズにセットカウント3-0で勝利した。これでヴィクトリーナは25勝11敗、勝率0.69とし、8試合を残してレギュラーシーズンの8位以上が確定。チャンピオンシップ（プレーオフ）進出を決めた。

前日の7日と同じくホームゲームで岡山を迎えたヴィクトリーナは、第1セットから主砲のカミーラ・ミンガルディ選手を軸に攻勢をかけて先手を奪う。第2セットではミスが散見され、岡山に詰め寄られる場面もあったが、要所でミドルブロッカーのミラ・ドドロヴァ選手らが得点を決めて突き放した。守備でもリベロの福留慧美選手の好レシーブなどで踏ん張り、最後は第3セット終盤、途中出場した19歳の河俣心海選手のアタックが決まり、ストレート勝ち。チームは6連勝を達成し、4位に浮上した。

笑顔のミラ・ドドロヴァ選手（右から2人目）ら（写真：ラジオ関西）

ヴィクトリーナのアヴィタル・セリンジャー監督は試合後、「2セット目はミスも多かったが、1セット目と3セット目は私たちがやりたいバレーで圧倒することができた」とコメント。



さらに「トップ8に入り決勝ラウンドに進むという第一段階の目標を達成できた。次の目標は、とにかくランキングを上げて4強に入り、（チャンピオンシップ準々決勝の）ホームアドバンテージを得ること」と語った。その上で「ここから先は簡単な試合は一つもない。強豪との試合が8試合残っており、そのうち6試合がアウェイ。我々に課された次のチャレンジに向かって頑張りたい」と気を引き締めた。

また、勝利に貢献したミラ選手は「今日の勝ちは本当にうれしい。自分たちのリズムで戦うことができて幸せ」と試合を振り返った。



次戦からは2位のSAGA久光スプリングス、1位のNECレッドロケッツ川崎との対戦が続くが、「バレーボールは過去の結果より、そのときのコンディションやチームの雰囲気も関係するスポーツ。自分たちを信じて戦いたい。SVリーグではどのチームが相手でも、いつものエナジーとメンタルで100％の力を出せれば、勝てないと思う相手はいない。全力で頑張りたい」と意気込みを語った。