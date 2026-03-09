Zoff×ちいかわ第3弾発売 さすまたがフレームに…キャラにちなんだモチーフをあしらった7種のメガネ登場
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、漫画やアニメなどで人気の「ちいかわ」とのコラボレーション「Zoff | ちいかわ」第3弾を、20日に全国のZoff店舗（アウトレット除く）およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。また、10日午前11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始。
第3弾となる同コレクションには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうが登場。各キャラクターのエピソードをモチーフにしたプレミアムモデルに加え、性別や年代を問わずかけやすいベーシックデザインの「COOLモデル」、こどもにもかけやすいXSサイズの「HAPPYモデル」をラインアップする。アイウェアは全7種を展開。さらに、ダイカットクロスやスタンドケースなどのアイウェア雑貨も取りそろえた、ちいかわの世界観を日常に取り入れられるコレクションとなっている。
■商品詳細
商品名：Zoff｜ちいかわ
種類・価格（全て税込）：
メガネ7種7700円／1万2200円（セットレンズ代込）
※オリジナルケース・メガネ拭き付き
ダイカットクロス5種900円
スタンドケース5種2000円
＃ちいかわモデル
ちいかわのさすまたで討伐！モデル。ちいかわが討伐で使うさすまたをモチーフに落とし込んだフレーム。ちいさくてかわいい、小ぶりなサイズのボストンシェイプ。
＃ハチワレモデル
ハチワレのほめられリボンモデル。ちいかわとの思い出いっぱいの「ほめられリボン」がモチーフのフレーム。万能デザインのボストンシェイプ。
＃うさぎモデル
うさぎ愛用！討伐棒モデル。うさぎが武器として扱う討伐棒をモチーフにしたフレーム。万能なブラウンのウェリントン型はうさぎのように活躍してくれる。
＃モモンガモデル
モモンガのかけてかわいく褒めろッモデル。かわいぶるモモンガのかわいらしさを詰め込んだフレーム。天地幅深めのボストンシェイプは顔の印象のバランスアップを叶える。
＃くりまんじゅうモデル
くりまんじゅうのオトナなラウンドモデル。随所にくりまんじゅうらしさを落とし込んだ大人っぽいフレーム。まるっとしたラウンド型は、渋くもかわいらしくもかけこなせる。
＃COOLモデル
軽量素材でかけやすく、ちいかわたちといつでも一緒。性年代を問わずかけやすいベーシックデザイン。
＃HAPPYモデル
軽量素材でかけやすく、ちいかわたちといつでも一緒。子どもにもオススメのXSサイズ。
