高木ブー、93歳の誕生日は「家族でお祝いします」 報告に祝福の声続々「益々かっこいいブーさん」「100までドリフを」

高木ブー、93歳の誕生日は「家族でお祝いします」 報告に祝福の声続々「益々かっこいいブーさん」「100までドリフを」