高木ブー、93歳の誕生日は「家族でお祝いします」 報告に祝福の声続々「益々かっこいいブーさん」「100までドリフを」
ザ・ドリフターズの高木ブーが8日、自身のインスタグラムを更新。93歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「益々かっこいいブーさん」マネージャー作の“記念コラージュ”添え93歳の誕生日を報告した高木ブー
高木は「本日93歳になっちゃいました。今日は家族でお祝いします。大阪にいる加トちゃん&綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました。この写真はマネージャーがお祝いに作ってくれました」とつづり、「HAPPY BIRTHDAY」と記された華やかな自身のコラージュ写真をアップ。
「93歳、100歳目指して頑張ります。今年もライブやりますから、皆さんにもどこかでお会いできると思います」とファンにメッセージを送るとともに、今後への意欲も見せた。
この投稿にファンからは「益々かっこいいブーさん お誕生日おめでとうございます」「これからもInstagram楽しみにしてます！」「いつまでもお元気なブーさんでいてくださいね」「100までドリフを続けてください」「これからも茶さんと一緒にドリフターズ頑張って下さいねー」「長生きして私達を日本を明るくしてくださいねー」など、祝福のコメントが多数寄せられている。
