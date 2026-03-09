「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン４−３オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）

侍ジャパンが逆転勝利で３連勝でＣ組１位で準々決勝進出を決めた。国際大会では１９６６年以来、６０年ぶりとなる天覧試合で勝利を届け、試合後のグラウンドでは普段とは違う光景が広がった。

勝利のハイタッチ後、一塁線上に整列した侍ジャパン。スタンドに向かって一礼すると、大きな拍手が降り注いだ。ここでヒーローインタビューとなる流れだったが、選手たちは東京ドームの貴賓席を見つめた。

天皇皇后両陛下と愛子内親王が立ち上がり、貴賓席から笑顔でお手を振られる姿があり、選手たちは拍手を続けた。そしてご退場なされる際、大谷翔平選手らが深々と一礼。このシーンが大きな反響を呼んだ。

Ｘでは「大谷翔平選手たちが天皇陛下に敬意を表し、６０年ぶりの勝利を祝う、日本の野球にとって歴史的な日ですね！」「こんな光景一生観られないと思う 涙が出そうになった」「天皇御一家を見送る姿を見ているとあー日本って素敵だなって思う」と多くの書き込みが集まった。試合後、井端監督は「６０年ぶりというところで本当に勝たないといけないと。結果どうであれ、何とか勝てて喜びを感じます。選手達も喜んでいると思います」と語った。