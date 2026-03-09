ローソン、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボ&監修のいちご商品4品を発売
ローソンは3月10日より、人気のいちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボしたいちご商品3品と、同店監修のホイップサンドを全国の「ローソン」にて順次発売する。
ローソン「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ」
今回のコラボでは、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボした4品が登場。「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ」(286円、沖縄では297円)は、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめるロールケーキ。
ローソン「Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」
「Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」(322円)は、いちごソース入りのミルククリームに、コーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキ。
ローソン「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」
「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」(265円)は、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめるシュークリーム。なお、沖縄地域では取り扱いしていない。
ローソン「ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド」
「ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド」(497円)は、3.5個分の苺を使用したサンドで、苺の果肉入りホイップクリームを合わせている。
※画像はすべてイメージ。
