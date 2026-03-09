ローソンは3月10日より、人気のいちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボしたいちご商品3品と、同店監修のホイップサンドを全国の「ローソン」にて順次発売する。

ローソン「Uchi Café×ICHIBIKO　いちごのロールケーキ」

今回のコラボでは、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とコラボした4品が登場。「Uchi Café×ICHIBIKO　いちごのロールケーキ」(286円、沖縄では297円)は、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめるロールケーキ。

ローソン「Uchi Café×ICHIBIKO　ショコラドーム　いちご」

「Uchi Café×ICHIBIKO　ショコラドーム　いちご」(322円)は、いちごソース入りのミルククリームに、コーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキ。

ローソン「Uchi Café×ICHIBIKO　いちごのクッキーシュー」

「Uchi Café×ICHIBIKO　いちごのクッキーシュー」(265円)は、いちごの甘酸っぱい味わいが楽しめるシュークリーム。なお、沖縄地域では取り扱いしていない。

ローソン「ICHIBIKO監修　苺&ホイップサンド」

「ICHIBIKO監修　苺&ホイップサンド」(497円)は、3.5個分の苺を使用したサンドで、苺の果肉入りホイップクリームを合わせている。

※画像はすべてイメージ。