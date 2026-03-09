俳優の永井大（４７）が９日に自身のインスタグラムを更新し、２４年間所属した事務所「ケイダッシュ」を退所したことを報告した。今後は「個人として」活動するという。

「ご報告」と題して投稿し「私事ではございますが、このたび約２４年にわたり所属しておりましたケイダッシュを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。

「四半世紀近くにわたり、事務所の皆様には公私ともにご指導とご支援を賜りました。未熟だった私に数多くの貴重な機会を与えてくださり、今日まで育てていただきましたこと、心より感謝申し上げます。また、長年にわたり支えてくださったスタッフ・関係者の皆様には、至らない点や多大なるご迷惑をおかけしたこともあったかと存じますが、これまで支えていただきましたことに改めて深く御礼申し上げます」と事務所への感謝を記した。

今後については「個人として新たな一歩を踏み出すこととなります。環境は変わりますが、これまで培ってきた経験を糧に、さらに精進を重ね、より一層様々な事にチャレンジし皆様に良いご報告ができるよう挑戦を続けてまいります」とし、「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、そしてご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とメッセージを寄せた。

永井は２００２年に本格的に俳優デビューを果たし、「特命係長 只野仁シリーズ」や「砂の器」、「サラリーマン金太郎シリーズ」など話題作に出演。高い身体能力を生かし「スポーツマンＮＯ．１決定戦」でも活躍。プライベートでは女優の中越典子と２０１４年に結婚。１７年５月に長男、１８年１１月に長女が誕生したことを発表している。