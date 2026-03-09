８日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（土曜・午前１１時５５分）に「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の佐久間大介と、佐久間の単独初主演映画「スペシャルズ」（６日公開）で共演した俳優・椎名桔平が出演。番組レギュラーで同じピンク髪のお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹と佐久間が、ピンク髪にしたキッカケと理由を語った。

俳優・満島真之介と兼近が自由気ままなグルメドライブ旅に出るバラエティー番組で、この日は埼玉・富士見市を探索。最初に入ったカフェで、並んで座ったピンク髪の２人。満島から「いつピンクやめるの？」と問われると、兼近は「俺はまっすーの系譜でピンクにしてる」と、“まっすー”ことＮＥＷＳの増田貴久の名前を挙げ「６年前か７年前くらいにまっすーがピンクで、『俺もうピンク髪やめるよ』って言って、『じゅあ、俺、ピンクにしちゃていいですか？』って。その流れで“のれん分け”してもらって」と、ピンク髪にしたきっかけを明かした。

そして、兼近は佐久間に「その流れでしょ？」と尋ねた。これに佐久間は「いや違う。全然違う！」と答え、ピンク髪にした理由を語った。

「ピンクってわかりやすいじゃないですか？メンバーカラーがピンクだし。ＳｉｘＴＯＮＥＳとＳｎｏｗ Ｍａｎで同時デビューで、他のグループの人とかアーティストさんもたくさんいる中で、これがＳｎｏｗ Ｍａｎってもっとわかりやすくなりたいなって思って」と説明。

「ピンクのヤツがいるからＳｎｏｗ Ｍａｎだって思わせればいいんだって思って、それと（自分がピンク髪を）やりたいが重なったので」と話すと、満島は「めっちゃいいじゃん」と返していた。

遅れて到着した椎名が、２人並んだピンク髪に「同じ髪の色、偶然なの？」と問うと、佐久間は「たまたまです。でも、ピンク仲間で仲は良かったので」と答えていた。