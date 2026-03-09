ドルと原油が市場を支配 ユーロドル1.15割れ目前 原油118ドル突破 ドルと原油が市場を支配 ユーロドル1.15割れ目前 原油118ドル突破

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドルと原油が市場を支配 ユーロドル1.15割れ目前 原油118ドル突破



米イラン戦争長期化懸念で有事のドル買いが加速。ユーロドルは1.1507まで下落、大台割れ目前だ。ドル円は158.70円台まで上昇。スイスフランは対ドルで0.8%下落している。



中国人民銀行は元の中心レートを2024年11月以来となる元安・ドル高方向に設定したことで、人民元は対ドルで下げ幅を拡大している。



NY原油は時間外で急騰、1バレル＝118ドル台に突入している。



安全資産の金と債券すら下落。NY金は時間外で1.6%下落、米10年債利回りは4.20%台に上昇している。



米株先物は大幅下落、ナスダックは2.6%安、ダウは1000ドル超下げている。欧州株先物も急落スタート、ユーロストック50先物は3%超下げている。日経平均は下げ幅が4000円を超え、韓国株は8%超急落。

外部サイト