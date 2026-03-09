やす子、『ヒルナンデス！』生放送の欠席を報告「予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます!!」 エールやねぎらいの言葉相次ぐ
自衛隊出身のお笑い芸人・やす子（27）が8日、自身のXを更新。月曜レギュラーを務める日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金曜 前11：55）の9日の生放送を欠席することを伝えた。
【写真】名札には苗字が、迷彩服姿で「予備自衛官の招集訓練」への参加を報告するやす子
やす子は「【ご報告】3月9日月曜日の #ヒルナンデス は予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます!!（許可を得て投稿しています）」と欠席理由を明かし、迷彩服姿の写真をアップ。名札には、自身の苗字である「安井」の文字が記されている。
次の投稿では「月曜日のヒルナンデス、VTRには出てるみたいです！」と伝え、「明日11時55分から！みてねー！」と呼びかけた。
コメント欄には「訓練お疲れ様です！」「え、かっこいい…!!予備自衛官としての訓練参加とか尊敬しかないです」「気をつけて訓練してくださいね」「応援しています！」などと、エールやねぎらいの言葉が数多く届けられている。
やす子は17歳のときに自衛隊に入隊。2023年に出演したテレビ番組では、自身の経歴について「現役自衛官は2年、即応予備自衛官として4年です」と説明するとともに、「即応予備自衛官は今年、芸能のお仕事でお休みにして、来年4月からまた即応予備自衛官になって、月1で訓練に行きます」と話し、タレント業と並行して予備自衛官としても活動を続けると明かしていた。
