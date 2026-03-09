争奪戦？ 焼肉きんぐ、なんばに巨大な“肉”広告 割引“肉クーポン”配布開始…「おいしいやで」【概要】
焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」の巨大な“肉”広告が、大阪メトロなんば駅に9日から掲出開始された。「焼肉きんぐ namBaHIPS店」が、2月27日にオープンしたことをアピールしている。
【画像】大阪メトロなんば駅に「焼肉きんぐ」巨大広告 リアルな肉型クーポン
「焼肉きんぐ namBaHIPS店」は、大阪メトロなんば駅の出口から直結の好アクセスで、関西初となる駅直結・都市型ビルイン店舗。
駅コンコースの2つの壁面には、2種類の「巨大焼肉」ピールオフ広告が登場。一つは、看板商品「五大名物」のビジュアルを、その肉の部位をリアルに再現したクーポンで覆い、通行人が自由に肉クーポンをはがして持ち帰ることができる。
もう一つは、広告コピーに「エセ関西弁」を採用。「まいど！なんば初出店の焼肉きんぐでんがな！」と呼びかけ、クーポンがすべてはがされると、絶妙に間違った「おいしいやで」の文字が出現し、さらなる“ツッコミどころ”となる。
広告では合計約3300枚の肉型クーポンを配布。4月30日まで「焼肉きんぐ namBaHIPS店」で利用可能な10％割引券とあって、争奪戦になることも予想される。
■「焼肉きんぐ namBaHIPS店」オープン記念巨大焼肉広告
掲出期間：2026年3月9日（月）〜3月15日（日）
※クーポンは13日深夜に補充を予定
・掲出場所：Osaka Metro「なんば駅」コンコース壁面 A・Bエリア
・配布枚数：合計約3300枚
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※クーポンはなくなり次第終了。
※掲出内容・期間は予告なく変更になる可能性あり。
■配布クーポン概要
「オープン記念クーポン」有効期限：2026年4月30日（木）
・ご飲食代金の税込会計総額より10％割引。
・会計時にレジで提出。
・本券は1組1回1枚利用できる。
・他の割引券・特典との併用はできない。
・「焼肉きんぐ namBaHIPS店」でのみ利用できる。
■『焼肉きんぐnamBaHIPS店』
大阪府大阪市中央区難波1-8-16 7F
アクセス：Osaka Metro「なんば駅」15-B出口直結
営業時間：11:00〜23:00（最終入店22:00）
卓数（席数）：28卓（132席）
