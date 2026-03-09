【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 3−0 横浜F・マリノス（3月7日／MUFGスタジアム）

【映像】話題の「空中ターン」（実際の様子）

FC東京のMF佐藤龍之介が驚愕の“空中ターン”からドリブル突破。ファンの間で話題となっている。

FC東京が横浜F・マリノスを3−0で撃破した3月7日の明治安田J1百年構想リーグ第5節で、佐藤は4−4−2の左サイドハーフで先発。16分にはカットインから豪快なシュートを決めるなど大きな存在感を放った。

同じくスタジアムをどよめかせたのが、9分のワンシーンだ。DF大森理生から対角のロングフィードを受けた佐藤は、ジャンプしながら胸でトラップし、ボールが落ちる前に右足で縦に蹴り出す。そして、全速力で前方に広がるスペースに走り込む。トラップ際で寄せてきていたDF井上聖也に対し、流れるようなプレーで華麗かつ豪快にドリブル突破を仕掛けた。

走り合いになり、懸命に戻った井上のショルダータックルを受け、ドリブルは止められた。しかし、佐藤はすぐさまボールを奪い返しに行く。最後はハードなスライディングタックルがファウルとなってしまった。それでも、パスを受けてからのトラップとドリブルは、5万人以上の大観衆の視線を一点に集めるほど質の高いものだった。

「龍之介が良すぎるな」の声も

解説の南雄太氏は、「トラップからの持ち運びは非常に上手かったです。お互いにスピードとキレのある選手なので、今日ここのマッチアップは面白いですよね」とコメントした。

この一部始終はSNSで話題に。ファンからは「龍之介うっま」「縦に仕掛けて爆走する佐藤龍之介さん大好きすぎる」「龍之介が良すぎるな」「佐藤龍之介、巧かったけどなぁ〜」「佐藤龍之介の空中でのターンうまいぞ」と衝撃を受けていた。

FC東京の下部組織出身で現在19歳の佐藤は、昨シーズンはファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍して6ゴール・2アシストを記録。2025年6月にはA代表デビューし（18歳237日は史上4番目の若さ）、J1リーグでベストヤングプレーヤーも受賞した。迎えた今シーズンは満を持してFC東京に復帰し、4節に初先発を勝ち取ると、この5節では大きなインパクトを残し、青赤のサポーターを虜にしている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

