◇第6回WBC1次ラウンドB組 メキシコ16―0（6回コールド）ブラジル（2026年3月8日 ヒューストン）

メキシコが序盤から持ち味の攻撃力を生かし、ブラジルに6回コールドで快勝。1次ラウンドB組はメキシコ、アメリカ、イタリアが2勝で並ぶ大混戦となった。

試合開始直後から攻撃力を見せつけた。初回1死、2番のランディ・アロザレーナが左翼左に二塁打を放ち出塁。二塁上で、お決まりの“腕組みポーズ”を決めると、ベンチは大盛り上がり。ムードメーカーの一打でメキシコ打線は勢いづいた。

昨季、レイズで117安打、14本塁打を放った次打者、ジョナサン・アランダが左前に先制適時打を放つと、ブルージェイズでワールドシリーズに出場したメキシコ代表主将のアレハンドロ・カークが左中間二塁打を放ち、着実に加点。この回打者9人攻撃、5安打を集め、4点を先行した。

2回無死からはレッドソックスでもリードオフマンを務めるジャレン・デュランが右翼席に豪快な一発を放ち、1点を追加。さらに4回にもデュランの2点二塁打、カークの3点本塁打など、打者11人攻撃で6得点。4回の時点で先発全員安打を記録するなど、猛打で一気に試合を決めた。

メジャー通算77勝を誇る先発のタイワン・ウォーカーはブラジル打線の粘りに苦しみ、球数はかさんだものの、制球力を生かした丁寧な投球で3回1/3を無安打無失点。リリーフ陣もブラジル打線の反撃を封じた。

プールBはメキシコ、アメリカ、イタリアの3国が2勝で並ぶこととなった。加えて、ここまで当該国の直接対決はなく、9日（日本時間10日）にメキシコとアメリカが対戦。10日（同11日）はアメリカとイタリア、11日（同12日）にメキシコとイタリアが対戦する。ヒューストンの地が熱狂に包まれる3日間となる。