フジテレビの倉田大誠アナウンサー（44）が9日、同局「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。番組にゲスト出演したミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）に、自身の“名実況”の裏側を明かした。

高橋さんは、五輪でふぎゅあスケートのペアを解説。金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）の木原とかつてカップルを組んでおり、「凄い」8連発や「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。

一方、倉田アナは2021年東京五輪で、新種目だったスケートボードの女子ストリートの実況を担当。西矢椛が金メダルに輝くと「決まったー！13歳、真夏の大冒険！」と声を張り上げ、西矢のあどけない笑顔とピッタリとはまり、名実況として語られている。

高橋さんは神解説について「わき出てきた言葉というよりも、なにか降ってきたような言葉で」などと、とっさに出た言葉だと説明。これに対し、倉田アナは自身の「真夏の大冒険」について聞かれ、「あれは考えてました」と明かしていた。