自暴自棄になって好きでもない人と関係を持った結果、妊娠してしまうことも……。今回は、そんな体験をした女性のエピソードをご紹介します。

言い寄ってきた知人の男と…

「好きでもない男の子どもを妊娠しました。当時、彼氏に振られて自暴自棄になった私は、言い寄ってきた知人の男と関係を持ちました。それっきりその男とは会わず……。

そんな出来事も忘れかけていた頃、妊娠していることがわかりました。わかった時点でおろせる時期を過ぎていて、出産するしかない状況に……。実家の両親に頭を下げて、好きでもない男の子どもを出産しました。

相手の男と結婚する気はなかったけれど、養育費を払ってほしいと言ったらブロックされて逃げられました。ヤケになって起こした行動のせいでこんなことになって、自分の責任だというのはわかっています……。子どもを施設に預けようかとも考えたけれど……生まれた子どもは女の子で、私にそっくりだったんですよね。

正直言うと、相手の顔に似ていたらすぐにでも施設に預けるつもりでした。だけど、自分そっくりの子どもの顔を見ていたら、この子は私の子なんだなって実感がわいて……。結局、自分の手で育てることに。娘は小学生になりましたが、今も変わらず愛情を持って育てています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ お子さんの顔が、好きでもない、養育費も払わず逃げた男の顔にそっくりだったら……今とは違う人生になっていたのかもしれませんね……。こんな状況にならないためにも、自暴自棄な行動を起こしたらいけませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。