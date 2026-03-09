「そこで笑う!?」「怖すぎ」主役バディが怪しい笑み…最終回直前に衝撃のラスト8秒＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

3月7日（土）に放送された第9話では、沙也香に薬を盛った犯人がついに判明。ようやく事件解決と思われたが、ラストで桜庭が怪しい表情を見せ、視聴者に衝撃が走った。

（※以下、第9話のネタバレがあります）

◆薬を盛った犯人がついに判明するも…

沙也香のシャンパンに薬を盛った犯人は、母親である香（松下由樹）だと結論づけていた和臣と桜庭。しかし第9話では、沙也香に恨みをもつ“意外な人物”が判明し、いよいよ真犯人が明らかになった。

こうして事件の犯人が確定し、「これで沙也香を苦しめる奴はいなくなる。俺は沙也香を守り切ったんだ」と安堵する和臣。

しかし物語のラストで、なぜか沙也香がいきなり披露宴会場から飛び出す展開に…。

沙也香の突飛な行動に困惑する和臣は、助けを求めるようにバディの桜庭を見るも、彼は無言のまま動かない。結局、和臣は1人で急いで沙也香の後を追い、披露宴会場を出ていった。

すると映像では、残された桜庭の目元がアップに…。

そこからゆっくりとカメラワークが口元に下りていくと、桜庭は怪しく口角を上げた。

これまで和臣のバディとして事件を調べてきた桜庭。そんな彼が不穏な雰囲気を漂わせる衝撃のラストに、SNS上では「そこで笑う!?」「怖すぎるて」「まったく展開が読めない」「もう一波乱ありそう」「ニヤリ顔意味深」「最後どういうこと」と戸惑う視聴者が続出していた。