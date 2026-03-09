ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 韓国ＫＯＳＰＩ・ダブル・ブル ＥＴＮ<2033.T>は急落。ストップ安をつけた。この上場商品は韓国総合株価指数２００の２倍の値動きを目指す上場投資証券（ＥＴＮ）のこと。イラン情勢の緊迫が長期化するとの懸念が高まるなか、日本や韓国などのアジア株市場では急速にリスク回避ムードが広がっている。アジアは中東からのエネルギー依存度が高い国も多く、ホルムズ海峡の事実上の封鎖や原油価格の高騰は経済に打撃となる。韓国株市場は直近まで半導体株が牽引する格好で急上昇していた反動もあり、下落基調を強めている。



なお、韓国総合株価指数２００のマイナス１倍の値動きを目指すＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 韓国ＫＯＳＰＩ・ベア ＥＴＮ<2034.T>という上場商品もあり、こちらは大幅高となっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS