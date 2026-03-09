ソフトウェア・サービス<3733.T>は大幅続落している。前週末６日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（１１～１月）の連結決算を発表した。売上高が９４億４００万円（前年同期比３．９％増）、営業利益が１５億１９００万円（同１６．１％減）となっており、嫌気した売りが出ている。



同社は医療情報システムの開発・販売・保守を手掛けるほか、同システムの導入に伴い必要となるサーバーなどハードウェアも販売している。１１～１月期は比較的規模の大きい医療機関の稼働が重なったハードウェアが牽引し増収となったものの、稼働時期が期ずれとなる案件もあり、ソフトウェアの販売が減少。直近の半導体部材の需給逼迫など外部環境の影響も受け、大幅減益で着地した。



なお、２６年１０月期通期業績予想は、売上高４４３億３８００万円（前期比４．８％増）、営業利益８７億９５００万円（同４．８％増）の従来見通しを据え置いている。



