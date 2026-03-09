◎９日前場の主要ヘッドライン
・ロームが逆行高、デンソーによる買収提案報道を引き続き材料視
・ヤクルト、ＤｙＤｏなどが波乱相場に逆行、緊急避難的なディフェンシブシフトを反映
・シーイーシーが頑強、２６年１月期業績予想増額と配当上乗せを好感し異色の強調展開
・野村原油など原油ＥＴＦがカイ気配、ＷＴＩ価格は一時１１１ドル台に急騰
・ソフトバンクＧがウリ気配スタート、米ハイテク株安嫌気し信用買い残増加も警戒材料
・アドテスト、東エレク、キオクシアなど半導体関連への売り集中、ＳＯＸ指数急落でリスクオフ加速
・オキサイドがカイ気配スタート、量子コンピューター向けレーザー光源を販売開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
