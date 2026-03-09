佐野航大はフル出場で2ゴールの起点に…3位NECはCL圏内まで勝ち点3差、次節は首位PSVとの大一番
[3.8 エールディビジ第26節 NEC 3-0 フォレンダム]
オランダ・エールディビジは8日に第26節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはフォレンダムに3-0で勝利。佐野はフル出場し、ベンチ入りした小川は出場がなかった。
NECは3-4-2-1の布陣で、佐野はMFダルコ・ネヤシュミッチとボランチでコンビを組む。ネヤシュミッチが右サイド側で守備にシフトする一方、佐野は左サイド側でより攻撃を重視。90分間を通して、敵陣付近でチャンスメークを何度も繰り返していった。
佐野は前半39分の先制ゴールの起点を作る。中盤でパスをもらってそのまま前進。味方と連係をしながら左サイドでボールをキープし、PA手前まで入り込んで敵陣内にパスを出す。FWブライアン・リンセンの落としをMFノエ・ルブレトンが決め切った。
NECは後半2分には追加点。PA手前に跳ね返ったこぼれ球を佐野が拾うと、PA左に向けてパスを出す。MFバサル・オナルがルブレトンとのワンツーから右足ミドルを沈め、2-0と点差を広げた。
さらにNECは後半18分にダメを押す。佐野は中盤左寄りから右に大きくサイドチェンジ。MFサミ・ウィッサにスムーズに通らず悔しさを露わにした。しかしウィッサがサイド際で回収し、そのまま右サイド陣でパスワーク。最後はウィッサが左足ミドルをポストに当てながら決めた。
試合はそのまま終了し、NECが3-0で快勝。順位を3位に上げ、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)予選3回戦圏内に入った。欧州CLストレートイン圏内の2位フェイエノールトと勝ち点3に迫っている。14日の次節ではPSVと対戦。KNVB杯(オランダ国内杯)準決勝で撃破したリーグ首位との大一番を迎える。
Sami Ouaissa Noé Lebreton #necvol pic.twitter.com/dsoFEBOAW1— ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2026