

『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』ベティー ブープ™と、礼真琴

ジェリー・ミッチェル演出・振付の最新作『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』が5月27日から東京・大阪・福岡で上演される。主演はに礼真琴。



1930年代にアメリカで誕生し、今もなお世界中でファッションアイコンとして愛され続けるアニメーションキャラクター「ベティー ブープ™」。その彼女を主役として描く新作ブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical』の日本初上陸と主要キャストが発表された。2026年5月より東京、大阪、福岡の3都市で上演される。

本作は、白黒アニメーションの世界から突如カラフルで活気溢れる現代のニューヨークへとやって来たベティ・ブープが、新しい仲間との出会いを通じて「自分の本当の望みは何か」「自分は一体何者なのか」といった人生の大きな問いに対する答えを見つけるまでのストーリーを描く。彼女自身、そして世界に「あなたには素晴らしいことを成し遂げる力がある」というメッセージが込められており、新しい時代を自分らしく、前向きに生きる人々の姿を描く、明るくポジティブでエネルギーに満ちたミュージカルだ。

演出・振付は、トニー賞を受賞し、日本でもミュージカル『キンキーブーツ』や『PRETTY WOMAN The Musical』を成功に導いたジェリー・ミッチェルが、米国での初演から引き続き手掛ける。音楽はホイットニー・ヒューストンやマイケル・ジャクソンなど世界的スターのヒット曲を生み出してきたグラミー賞複数回受賞のデイヴィッド・フォスターが担当。作詞はトニー賞ノミネート歴を持つスーザン・バーケンヘッド、脚本はトニー賞受賞作家ボブ・マーティンが務める。

ブロードウェイでは2025年4月に開幕し、ドラマ・デスク・アワードで最多となる11部門にノミネートされ3部門を受賞。2026年秋には北米ツアーを控えるなど、ますます注目が高まる話題作だ。

世界中で愛されるアニメーション映画スター、ベティ・ブープを演じるのは礼真琴。

ベティとの出会いによって、自身の進むべき道を見出していくミュージシャン、ドウェイン役には松下優也と水江建太がダブルキャストで挑む。夢を追いながらも葛藤を抱える青年が、ベティのまっすぐな輝きに触れることで成長していく姿を描く。ベティとの交流を通して「自己肯定」の大切さに気づいていく、エネルギッシュで芸術的な少女トリーシャ役は、鈴木瑛美子と藤森蓮華がダブルキャストで務める。

ニューヨーク市長選の候補者として華やかな表舞台に立ちながら、その裏で別の思惑を巡らせるレイモンド役には、渡辺大輔と中河内雅貴がダブルキャストで登場。レイモンドの選挙キャンペーンマネージャーでありながら、ドウェインやトリーシャにとっては頼れる存在でもあるキャリアウーマン、キャロル役にはまりゑが決定した。白黒アニメーションの世界でベティの映画監督であるオスカー・デラコール役は青柳塁斗。ベティにとって祖父のような存在であり、風変わりながらも愛嬌あふれる発明家グランピー役は、大澄賢也と東山義久がダブルキャストで演じる。

そして、NASAで働いていた聡明な天体物理学者のヴァレンティーナ役には、柚希礼音が決定した。彼女はグランピーが40年前に現実世界へやってきたときに出会うものの、時空の隔たりによって離れ離れになっていた。ベティ探しのために再び現実世界に来たグランピーと運命の再会を果たすヴァレンティーナは、その過去と時空を超える愛が物語に深みとロマンをもたらす重要な役どころとなる。

礼真琴

今回、『ブープ！』の日本初上演に関わることができ、本当に嬉しく思っています。ニューヨークでジェリーさんにお会いしたのですが、全身からハッピーオーラのような、ポジティブな空気を纏っていらっしゃる方で、とても素敵でした。一緒に稽古をさせていただけるのが今からすごく楽しみです。

また、ベティちゃんと私というのも、なかなか新鮮な組み合わせになるのではないかと思いますので、私自身もどうなるのかドキドキしています。皆さんに楽しんでいただける作品になるよう、精一杯頑張りたいと思います。

そして柚希礼音さんと、宝塚歌劇団を卒業してからまたこうして共演させていただけてとても幸せです。今回も柚希さんからたくさんのことを学ばせていただきながら、ご一緒できるのを今から楽しみにしています。

ジェリー・ミッチェル（演出・振付）

『キンキーブーツ』や『PRETTY WOMAN The Musical』を通して、日本でたくさんの素晴らしいアーティストの皆さんと出会う機会をいただきました。そして今回、『BOOP! The Musical』とともに再び日本に戻ってこられることを大変うれしく思います。

『BOOP!』は、日本に“色彩”と“愛”を届ける作品です。歌、ダンス、そして礼真琴さんが演じるベティ・ブープがステージで生き生きと躍動します。どうかお見逃しなく！

歌とダンス、色彩、そして愛を祝福する――すべての人のための作品です！



ジェリ―・ミッチェルと、礼真琴



詳細は公式サイトへ

https://www.umegei.com/boop2026/

（文：エントレ編集部）