韓国で「高校生の暴行動画」流出再び　抵抗する同級生を殴る蹴る「話しかけられて、上手く返事しなかったから殴られた」

韓国のとある高校で、男子生徒が同級生に暴行を加える動画がSNS上に公開され、警察が捜査を進めている。

3月9日、仁川延寿（インチョン・ヨンス）警察署によると、今月6日にSNS上で学校いじめが疑われる動画が投稿された。

当該の動画には、仁川のとある高校に通う高校1年生のA氏が、教室で同級生のB氏を拳で数回殴り、抵抗するB氏を足で蹴る場面が映っていた。

この動画が物議を醸すと、警察はA氏とB氏の身元を特定し、まずB氏に対して事情聴取を行った。

B氏は警察の調べに対し、普段からA氏に因縁をつけられていたと主張。動画が撮影された当日も、話しかけられて上手く返事をしなかったという理由で暴行を受けたと伝えている。

警察は近いうちに、加害生徒であるA氏についても保護者立ち会いのもとで調査を行う方針だ。

学校側は動画が投稿された後、東部教育支援庁に当該事案を学校いじめの事案として届け出た。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

警察は放送メディア通信審議委員会、仁川東部教育支援庁と協力し、SNS上に投稿された当該の動画をすべて削除する措置を執った。

併せて、当該の動画を撮影した人物や流出させた人物についても、引き続き捜査を進める計画だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）