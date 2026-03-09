9日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前週末比3880.38円（-6.98％）安の5万1740.46円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は58、値下がりは1515、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は882.44円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が370.02円、ＳＢＧ <9984>が352.97円、ファストリ <9983>が252.7円、フジクラ <5803>が111.31円と並んだ。



プラス寄与度トップはローム <6963>で、日経平均を5.75円押し上げ。次いでＺＯＺＯ <3092>が1.30円、セコム <9735>が1.14円、ＩＮＰＥＸ <1605>が1.03円、キリンＨＤ <2503>が0.79円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、銀行、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

