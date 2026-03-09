9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数46、値下がり銘柄数1475と、値下がりが優勢だった。



個別ではサンリン<7486>、共栄タンカー<9130>が一時ストップ高と値を飛ばした。石井食品<2894>、片倉コープアグリ<4031>、ＴＶＥ<6466>、ソフィアホールディングス<6942>、東京衡機<7719>など6銘柄は昨年来高値を更新。太洋物産<9941>、ヴィア・ホールディングス<7918>、昭和パックス<3954>、ＯＡＴアグリオ<4979>、住石ホールディングス<1514>は値上がり率上位に買われた。



一方、大谷工業<5939>、精工技研<6834>がストップ安。戸上電機製作所<6643>は一時ストップ安と急落した。スタジオアリス<2305>、ぐるなび<2440>、ウェルディッシュ<2901>、テクミラホールディングス<3627>、フォーシーズＨＤ<3726>など18銘柄は昨年来安値を更新。ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>、サンコール<5985>、共和レザー<3553>、ランドビジネス<8944>、テラプローブ<6627>は値下がり率上位に売られた。



