9日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比69.0％増の4450億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同75.0％増の3428億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> など9銘柄が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥ日本株高配当ＣＦ <518A> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が21.49％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が15.80％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が10.20％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が9.39％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が8.70％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は17.56％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は11.98％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は11.72％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は11.04％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は10.84％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3880円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1860億4800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1655億4200万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が467億9200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が401億7700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が185億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が143億4800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が83億1800万円の売買代金となった。



