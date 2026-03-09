9日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数22、値下がり銘柄数567と、値下がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>がストップ高。ソフトフロントホールディングス<2321>、オキサイド<6521>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>など4銘柄は昨年来高値を更新。ペルセウスプロテオミクス<4882>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＨＯＵＳＥＩ<5035>、ウォンテッドリー<3991>、フリー<4478>は値上がり率上位に買われた。



一方、シンカ<149A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、グランディーズ<3261>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、リップス<373A>など20銘柄が昨年来安値を更新。リネットジャパングループ<3556>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、フィーチャ<4052>は値下がり率上位に売られた。



