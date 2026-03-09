ETF売買代金ランキング＝9日前引け
9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 186048 58.7 44610
２. <1321> 野村日経平均 46792 179.5 53790
３. <1357> 日経Ｄインバ 40177 81.1 5263
４. <1360> 日経ベア２ 18574 44.9 129.5
５. <1579> 日経ブル２ 14348 113.9 480.8
６. <1306> 野村東証指数 12764 210.1 3687
７. <1540> 純金信託 10660 19.9 24250
８. <1458> 楽天Ｗブル 8318 -5.1 53260
９. <1568> ＴＰＸブル 6029 132.8 745.2
10. <1489> 日経高配５０ 5267 157.6 3021
11. <1320> ｉＦ日経年１ 5075 188.2 53610
12. <1542> 純銀信託 4631 12.1 36980
13. <1329> ｉＳ日経 4604 143.6 5350
14. <1346> ＭＸ２２５ 3572 572.7 53510
15. <1330> 上場日経平均 3461 112.7 53850
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 3207 155.9 360.0
17. <2036> 金先物Ｗブル 3029 44.6 240000
18. <1459> 楽天Ｗベア 2826 62.8 212
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2629 791.2 2113.0
20. <2644> ＧＸ半導日株 2551 -37.5 2946
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2445 80.8 68400
22. <1478> ｉＳ高配当 2227 2269.1 4791
23. <1358> 上場日経２倍 2219 343.8 84760
24. <1356> ＴＰＸベア２ 1864 69.1 156.2
25. <1571> 日経インバ 1759 249.0 398
26. <314A> ｉＳゴールド 1592 31.0 381.6
27. <1615> 野村東証銀行 1544 -73.8 558.5
28. <1328> 野村金連動 1300 76.6 19110
29. <200A> 野村日半導 1273 4.6 2845
30. <1655> ｉＳ米国株 1234 17.5 753.2
31. <2559> ＭＸ全世界株 1128 236.7 25800
32. <1308> 上場東証指数 1106 -23.2 3642
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1106 2889.2 2014
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1020 407.5 11870
35. <1629> 野村商社卸売 971 461.3 129350
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 944 72.9 2120
37. <1326> ＳＰＤＲ 910 -19.2 74000
38. <513A> ＧＸ防衛日株 855 105.5 882
39. <2039> 原油先物ベア 852 1477.8 604
40. <1580> 日経ベア 825 90.5 1058.0
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 816 102.5 132
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 791 105.5 1080
43. <1541> 純プラ信託 785 88.7 9590
44. <2243> ＧＸ半導体 767 429.0 2727
45. <2865> ＧＸＮカバコ 746 127.4 1199
46. <1577> 野村高配７０ 718 786.4 51910
47. <435A> ｉＦ日本配当 666 194.7 2325
48. <2244> ＧＸＵテック 612 70.0 2875
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 609 93.9 52030
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 606 441.1 3725
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
