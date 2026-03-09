　9日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　186048　　　58.7　　　 44610
２. <1321> 野村日経平均　　 46792　　 179.5　　　 53790
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 40177　　　81.1　　　　5263
４. <1360> 日経ベア２　　　 18574　　　44.9　　　 129.5
５. <1579> 日経ブル２　　　 14348　　 113.9　　　 480.8
６. <1306> 野村東証指数　　 12764　　 210.1　　　　3687
７. <1540> 純金信託　　　　 10660　　　19.9　　　 24250
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8318　　　-5.1　　　 53260
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　6029　　 132.8　　　 745.2
10. <1489> 日経高配５０　　　5267　　 157.6　　　　3021
11. <1320> ｉＦ日経年１　　　5075　　 188.2　　　 53610
12. <1542> 純銀信託　　　　　4631　　　12.1　　　 36980
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4604　　 143.6　　　　5350
14. <1346> ＭＸ２２５　　　　3572　　 572.7　　　 53510
15. <1330> 上場日経平均　　　3461　　 112.7　　　 53850
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3207　　 155.9　　　 360.0
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　3029　　　44.6　　　240000
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2826　　　62.8　　　　 212
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2629　　 791.2　　　2113.0
20. <2644> ＧＸ半導日株　　　2551　　 -37.5　　　　2946
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2445　　　80.8　　　 68400
22. <1478> ｉＳ高配当　　　　2227　　2269.1　　　　4791
23. <1358> 上場日経２倍　　　2219　　 343.8　　　 84760
24. <1356> ＴＰＸベア２　　　1864　　　69.1　　　 156.2
25. <1571> 日経インバ　　　　1759　　 249.0　　　　 398
26. <314A> ｉＳゴールド　　　1592　　　31.0　　　 381.6
27. <1615> 野村東証銀行　　　1544　　 -73.8　　　 558.5
28. <1328> 野村金連動　　　　1300　　　76.6　　　 19110
29. <200A> 野村日半導　　　　1273　　　 4.6　　　　2845
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1234　　　17.5　　　 753.2
31. <2559> ＭＸ全世界株　　　1128　　 236.7　　　 25800
32. <1308> 上場東証指数　　　1106　　 -23.2　　　　3642
33. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1106　　2889.2　　　　2014
34. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1020　　 407.5　　　 11870
35. <1629> 野村商社卸売　　　 971　　 461.3　　　129350
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 944　　　72.9　　　　2120
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 910　　 -19.2　　　 74000
38. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 855　　 105.5　　　　 882
39. <2039> 原油先物ベア　　　 852　　1477.8　　　　 604
40. <1580> 日経ベア　　　　　 825　　　90.5　　　1058.0
41. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 816　　 102.5　　　　 132
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 791　　 105.5　　　　1080
43. <1541> 純プラ信託　　　　 785　　　88.7　　　　9590
44. <2243> ＧＸ半導体　　　　 767　　 429.0　　　　2727
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 746　　 127.4　　　　1199
46. <1577> 野村高配７０　　　 718　　 786.4　　　 51910
47. <435A> ｉＦ日本配当　　　 666　　 194.7　　　　2325
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 612　　　70.0　　　　2875
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 609　　　93.9　　　 52030
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 606　　 441.1　　　　3725
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース