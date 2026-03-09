ミラノ・コルティナ五輪での神解説が話題となった高橋成美さんが９日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。五輪からこの日まで休みなしでも頑張れるモチベーションを明かした。

高橋さんはミラノ五輪には１５日滞在し、帰国後もこの日まで休みなし。特に帰国した翌日の２月１９日はラジオの生放送や雑誌の取材、番組インタビューなど１日１０本もの仕事が殺到。その後もしばらくはテレビやメディアなどに高橋さんは出ずっぱりで、金メダルを取ったりくりゅうペアの凄さを熱心に解説していた。

高橋さんは「お陰様で忙しいですが、全然平気です。毎日忙しいほどパワーがでます」とニコリ。

頑張れるモチベーションについても「日本で仕事をすればするほど、りくりゅうペアが日本に帰ってきたときに、皆からくる質問が詳しいものになれば、（りくりゅうペアが）楽になるじゃないですか。少しでも力になれればいいなという、勝手なモチベーションで頑張ってました」と話した。

設楽統から「チームワーク」と言われると、高橋さんはうなづき「そうするとまったく疲れない」とコメントしていた。