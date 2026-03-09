国内で販売が禁じられたニコチン入りの電子たばこを売ったとして、大阪府警は９日、京都府の男子大学生（２１）と大阪府の男子高校生（１８）を医薬品医療機器法違反（無承認医薬品販売）容疑で書類送検した。

捜査関係者への取材でわかった。ニコチン入り電子たばこの販売による摘発は、全国初という。

捜査関係者によると、男子大学生は昨年１１月、海外から個人で輸入したニコチン入り電子たばこ１０個を高校生に４万円で売り、男子高校生はこのうち１個を女子高校生に４５００円で売った疑い。２人は「小遣い稼ぎをしようと思った」と容疑を認めているという。

電子たばこはフルーツやミントなどの風味の付いたリキッドと呼ばれる液体を加熱装置で温め、発生した蒸気を吸引する。ベイプとも呼ばれる。国内で販売されている物はニコチンが含まれておらず、紙巻きたばこや「アイコス」などの加熱式たばこと異なり、法の規制対象外。販売の許可は不要だ。一方で、海外ではニコチンを含む電子たばこもあり、国内では医薬品医療機器法で販売や譲渡が禁じられている。ニコチンの有無に関係なく、未成年の吸引を禁じる法令はない。

大阪市内で昨年１１月、男子高校生が電子たばこを吸っているのを府警南署員が見つけ、職務質問し、発覚した。男子大学生は海外で購入した友人からもらったのをきっかけに吸うようになり、自ら海外サイトから購入していた。府警は男子大学生の供述などから、昨年６月〜今年１月頃までに約７０個を売り、知人やＳＮＳで募った購入希望者に対し、３０万円近くを売り上げていたとみている。

電子たばこは近年、若者の間で海外からの輸入品が人気を集め、ニコチンを含むものは「ニコパフ」と呼ばれる。