人気の“100円ラーメン”超破格値なぜ “めだか専門家”店主が科学的アプローチで挑む“原価60円”の衝撃
昔ながらの醤油ラーメンを1杯100円という驚異的な価格で提供する、東京・八王子市の「100圓ラーメン」が話題を呼んでいる。店主は科学的知識を生かしてオリジナルスープを開発したという。
昔ながらのシンプルな醤油ラーメン
高校生：
すごくね？100円でこれだって！
高校生たちがハイテンションで食べているのは、1杯たったの100円という超格安ラーメンだ。
高校生：
これが100円で食えるのが感動です。
昔ながらのシンプルな醤油ラーメンをワンコインの100円で出しているのは、東京・八王子市にある、その名も「100圓ラーメン」だ。
客：
チャーシュー、なるとまで。懐かしい感じですよね。カップラーメンとかも100円で買えないじゃないですか。にも関わらず、これが100円って信じられない。
客：
びっくりですね。全然言われないで食べたら絶対100円とは思わないです。
こちらの店は、かつて100円でラーメンを楽しめた地元の人たちにとって思い出の店の文化を引き継ぎ、当時と同じ100円でラーメンを提供している。
高校生：
お財布にも優しいから来たくなっちゃう。
客：
2個頼んでもなんでこんなに安いんだろうって。すごくありがたいですね。
なぜ100円という超破格値でラーメンを提供できているのか。
100圓ラーメン・青木崇浩さん：
100円で提供するわけだから、100円以内で作らなきゃいけない。原価約60円かな。製麺所も作った。麺も自家製麺なんですよ。他の製麺所で買うと、80g約50円だった。うちで作ると原価約10円なので。
ほかにも、オリジナルグッズの売り上げを原材料費に充てるなど工夫を凝らしているという。
「100円で100の縁生んでやる」
さらに、スープ作りでも安さを追求している。そのこだわりの出発点を聞いた。
100圓ラーメン・青木崇浩さん：
僕、めだかの専門家なんですよ。
めだかの専門家がラーメン作り！？
その科学的なアプローチは、スープ作りにもあった。
100圓ラーメン・青木崇浩さん：
めだかの専門家で、科学が好きなんですね。ラーメンだったらダシをとるじゃないですか。それを全てうま味調味料の調合でやっています。
自身がめだかの専門家で水に詳しいという強みを生かし、地元の水との相性などを細かく計算した。
その科学的なアプローチから、安く作れる“ダシを使わないオリジナルスープ”が完成したのだという。
100圓ラーメン・青木崇浩さん：
僕が子供の頃、100円握りしめて外食できる贅沢は100円ラーメンだけだったんですよ。100円ラーメンに行くと、他の小学校の子に会ったりするんです。そこで会話・縁が生まれたり、そのような場所だったから、今の時代でも100円で100の縁を生んでやるという気持ちで、このお店を作りました。
