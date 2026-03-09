連載「ベースボールの現在地」コーエン・ウィンが過ごした夢の時間とは

「THE ANSWER」では、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。今大会、初戦で台湾を破り世界を驚かせたオーストラリア。ただ選手たちは、他にフルタイムの職をもち、セミプロとしてプレーする選手が大半だ。8日の日本戦でも登板した右腕が、他国の選手を「うらやましいよ」という理由、そして韓国で過ごした夢の日々について聞いた。

豪州代表の右腕、コーエン・ウィン投手は27歳。日本の冬季に行われる国内リーグではシドニー・ブルーソックスで投げる一方「土木機械の部品会社の発送・物流コーディネーターをしています。ブルドーザーやショベルカーの部品などを扱っているんです」という二刀流だ。前回のWBCや、2024年のプレミア12などの国際大会でも代表入り。メガネをかけた風貌で、140キロ台中盤の直球やスライダーを武器とする。

だから2025年の年明けに舞い込んだ誘いには、一も二もなく飛びついた。韓国プロ野球・LGツインズのキャンプに参加しないかというのだ。さらにシーズンが始まると、ビッグチャンスが訪れた。先に契約していた外国人投手が故障し、6週間限定の代替外国人契約を結んだ。5試合で1勝1敗、防御率7.04と思うような結果は残せなかったものの「素晴らしい思い出だよ」と振り返る。

初めてつかんだ、野球に専念できる環境。スタンドで大音響が鳴り響き、チアガールが舞い踊る韓国の野球人気に驚いた。週6試合が組まれる日程にとびこみ、試合と練習のサイクルで自身の能力も伸びていると感じた。母国よりはるかに多い試合数。そこで思い知ったことがある。

「野球というスポーツは、すぐに忘れることが必要だと思います。素晴らしい登板にこだわったり、悪い登板を引きずってはいけない。すぐに気持ちを切り替える必要があるんです。昨日のことにとらわれると、今日できるはずの成功を収められなくなるんです」。同じ打者と試合の中で何度も対戦した時「投球にどう変化をつけられるか」をひたすら考えられる時間は、本当に幸せだった。

6週間で終わった“期間限定”専業プロ「家族を養わないと」

仕方がないことだが、豪州に戻ると環境の違いを思い知った。プロとして野球に専念できる日本や韓国の選手へ「うらやましく思っていますし、本当に尊敬しています」と言葉を向ける。さらに「私もそういう立場になれたら素晴らしいと思います。でも今の豪州野球の現状は、フルタイムの仕事を持って国内リーグで結果を残し、巡ってきたチャンスを掴むしかないのが現実なんです」と寂しそうに口にする。

「そのチャンスも一瞬で、永遠に続くわけではありません。私たちはオーストラリアで暮らして仕事を見つけ、家族を養っていかなければならない。野球をしていられる時間は有限なんです」

今回のWBCでは、LGでチームメートだった韓国代表のムン・ボギョン内野手、シン・ミンジェ内野手、バッテリーを組んだパク・ドンウォン捕手らとの対戦を楽しみにしている。ここで豪州に貢献し、再び異国のプロ野球から誘いがあったらどうするのか。

「ぜひ行きたいですね。チャンスがあれば、絶対に断ることはありません。韓国や日本、台湾のような国に行ってプレーしたいです。日本は世界で最も野球が盛んな国の一つだと思います。NPBはマイナーリーグでさえ非常にレベルが高いので、そのシステムの中でプレーする機会があれば大切にしたいと思います」

日本人選手が米大リーグにあこがれるように、豪州の選手にとって日本やアジアのプロ野球は夢そのものだ。今季からは韓国プロ野球にできた「アジア枠」もそれを後押ししている。野球に専念できる環境を広げるのは、豪州野球の大きな課題。アジアのプロ野球がその一翼を担っている。

