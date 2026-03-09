インスタグラムを更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパン・大谷翔平投手が9日、インスタグラムを更新し、愛犬デコピンの最新ショットを公開した。この日は3連戦を終え、試合のない休養日。午前中の突然の投稿にネット上で笑いが起きた。

3連勝で1次ラウンド突破を決めた侍ジャパン。休養日となったこの日、大谷はインスタグラムのストーリー機能で新たに2枚の写真を公開した。

1枚目はぬいぐるみの目や鼻が無残にとれたもの。2枚目はそれらを物憂げな表情で見つめるデコピン。どうやらデコピンが壊してしまったようで、どことなくバツが悪い顔にも見える。以前も「パワプロくん」のぬいぐるみを破壊したことがあり、“再犯”か。

息詰まる戦いの合間に、なんともほほえましいいたずらをシェアすると、ネット上のファンも思わず爆笑。様々なコメントが書き込まれた。

「デコピンやらかしたなwwwwwwびっくりした」

「デコピンの近況ありがとう」

「休日は人間味のある一面を見せるところも大谷翔平の魅力だよね」

「デコピンやんちゃすぎる」

「猟奇的事件おこしてる」

大谷は2月末に来日し、侍ジャパンに合流。強化試合2試合はノーヒットに終わったが、6日の初戦・台湾戦で先制満塁弾、7日の韓国戦は2戦連発の同点弾の大暴れ。8日の豪州戦に勝利し、1位での1次ラウンド突破を決めている。



（THE ANSWER編集部）