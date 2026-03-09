»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖÃæÆ»¡×À¸¤»Ä¤ê¤Ø¤ÎÆ»¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ»Ä¤ë²ÝÂê¡¡
¡¡À¯³¦¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ¶²áÅÏ´ü¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¹½À®¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤Ç¡¢£³£±£¶µÄÀÊ³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÌîÅÞ¤ò½ä¤ë¾ðÀª¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢Âè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï½°±¡¤Ç¸øÌÀÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤â»´ÇÔ¡£»²±¡¤äÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤ÏÎ¾ÅÞ¤Î¹çÎ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Áªµó¤«¤é£±¤«·î¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ÎÇÔ°ø¤ò¸µÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¡¢¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡½¡½¡£
¡¡»³Èø»á¤Ï¡¢Î©·û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¸ÊÊÑ³×¤·¤Ê¤¤Â¾ÅÞ°ÍÂ¸ÂÎ¼Á¡×¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÌäÂê¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁªµó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÈÀ¯ºöÅª¤Ê¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ù±ç¤ò¤â¤é¤¤¡¢¸õÊä¼ÔÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¶¦»ºÅÞ¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤â¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢Î©·û¼«¤é°ÂÊÝË¡À©¤ÎÇÑ»ß¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«¸ÊÊÑ³×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Îº¸ÇÉ¤òÉ¬»à¤ËÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£º¸ÇÉ¤Ë¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¡Ê£²£°£°£¹¡Á£±£²Ç¯¡Ë¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢´ÑÇ°ÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¤Î¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Îº¸ÇÉ¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÕÌî¸ÅÌäÂê¤Ê¤É¤ÇºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹ü¿È¤Ë¤·¤ß¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬¡¢¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢ÅÞÆâÏÀµÄ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¼«¸ÊÊÑ³×¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁªµóÄ¾Á°¡¢¤¤¤ï¤ÐµÄÏÀ¤Î»þ´Ö¤¹¤é¤Ê¤¤¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦³°°µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢º¸ÇÉ¤«¤éÃæÆ»¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡È»ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÉÀë¸À¤¬Â³½Ð¤·¡¢µµÎö¤Ï´Ý¸«¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁªµó¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤ËÃæÆ»¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´ÇÈÄ¤Ïµ¶¤ê¤«¡©¤È¹ñÌ±¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤·¤«¤â¡ÖÆó½Å¤ËÉé¤±¤¿¡£º¸ÇÉ¤âÎ¥¤ì¡¢ËÜÅö¤ÎÃæÆ»¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡ÈÉü³è¤ÎÆ»¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£»³Èø»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤ËÃæÆ»¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯¼£¹ÔÆ°¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë¤â¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾òÊ¸µ¯Áð°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â¡¢µÄÏÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ò·èºö¤ò¼ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢¹×¸¥¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È¹ÔÆ°¤Ç¸«¤»¤ë¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡ÖÃæÆ»¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹À¯¼£¹ÔÆ°¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î½°±¡Áª¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö£²£°£±£²Ç¯°Ê¹ß¡¢½°±¡Áª¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âÅöÌÌ¤Ï¡¢ÌîÅÞÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£À¯¸¢¸òÂå¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ò¹ñÌ±¤¬¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯½à·è¾¡¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÈÄ¶²áÅÏ´ü¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡ÖÃæÆ»¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½à·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁªµó¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤òËá¤¤¢¤²¤ë¡£À¯¸¢¸òÂå¤Ï¤½¤Î¸å¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
