¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¼«¿È¤Î±éµ»ÏÀ¤ÈÈ¾À¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ö°ìÀ¸ÇÐÍ¥¡¡»à¤Ì¤Þ¤ÇÌò¼Ô¡×¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥Ã¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅªÉÔÄ´¤òÍ×°ø¤Ë°ì»þ¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÆµ¯¡£¤·¤«¤âºÇ¶á¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê°íÀ®¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÆµ¯¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¤À®Ç¯¡×¡ÖÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡×¡Ê¤È¤â¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÇ®±é¤Ö¤ê¤«¤éØá°Í·¿ÇÐÍ¥¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê°íÀ®¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢º£¤â¤¬¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°íÀ®¤¬£²ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Í¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Øº£¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÌÛ¤ë¤Ù¤¤«¡Ù¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£»×¤¨¤Ð¡Ø±é¤¸¤ëÎÏ¡Ù¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Éã¡¦ÀÐÅÄ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï£±£¶ºÐ¤Î»þ¡£ÀÐÅÄ¤Î´«¤á¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤ÈºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤òÈ¯¾É¡£ÎÅÍÜ¤ò·ó¤Í¤Æ£²£°£±£¸Ç¯¤ËÀÐÀî¸©¤Ë´°Á´°Ü½»¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¶È¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤â¼õ¤«¤é¤º·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Î¥º§¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ¬È±¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï·¤±¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¸«¤«¤Í¤¿ÀÐÅÄ¤¬¡Ö°íÀ®¤ÏÌò¼Ô¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÅìµþ¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀÐÅÄ¤â¥³¥í¥Ê´ü´Ö¤Î²ñ¿©¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤´¤á¤ó¡£²¶¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÏÂß¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢°íÀ®¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ËÉüµ¢¤·¡¢£²£³Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö»¶Êâ²°¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÀÐÅÄ¤È¿Æ»Ò¶¦±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¤â¾Æ¤ÆùÅ¹¤Î·Ð±Ä¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Î¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤Ë°íÀ®¤Ï¡Ö£´Ç¯Á°¤Î¿¢ÌÓ¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÃæ¿È¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ð¤³¤â¤ª¼ò¤â¤ä¤á¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë¡£ÀÐÀî»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤±éµ»¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤¢¤ë¡£±é½Ð²È¤«¤é¡Ø¶È¤Î¿¼¤¤Ìò¼Ô¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤â»Å»ö¤âº£¤¬°ìÈÖ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ë¤Ï°íÀ®¤È½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¡ÊÊì¤Ï¾¾¸¶ÀéÌÀ¤µ¤ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤È¤Î´Ö¤Ë£³»ù¤¬¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÍý»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤Á´°÷¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«ºÅ¡£°íÀ®¤Ï¡ÖÍý»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÍý²ò¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Éã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÁ´°÷¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£ËÜÅö¤Ë¥â¥Æ¤ë¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥ª¥¸¥µ¥ó¤«¤é¤â¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Î´õË¾¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÃË½÷¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÀÐÅÄ¤Î¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤Ë´¶Éþ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀÐÅÄ½ã°ì¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂçÊÑ²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¿¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£²¿ÅÙ¤Ç¤âºÆµ¯¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£