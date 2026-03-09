LE SSERAFIMカズハ、爽やかミニスカコーデに称賛の声「顔小さすぎる」「スタイルが異次元」
【モデルプレス＝2026/03/09】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が3月7日、自身のInstagramを更新。爽やかなミニスカートでのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「顔小さすぎる」ミニスカ着こなした全身ショット
カズハは、衣装ラックが並ぶ室内で撮影された複数のカットを公開。爽やかな水色のストライプシャツに、ベージュのプリーツミニスカート、足元には白のルーズなロングブーツを合わせたスタイリングを披露しており、スラリと美しい脚がのぞいている。
また、美しいボディラインが際立つ、シアーな黒のコルセット風のトップスに、ワイドデニムを合わせたコーディネートも公開している。
この投稿に「顔小さすぎる」「眩しいほど可愛い」「どんな服も着こなせて凄い」「爽やかな色合いが似合ってる」「スタイルが異次元」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
