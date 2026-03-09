IVEユジン、美ウエストのぞく大胆カットアウト衣装披露「美の女神」「スタイル抜群で憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が3月7日、自身のInstagramを更新。カットアウトが施された衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP人気メンバー「美の女神」へそ出し大胆カットアウト衣装
ユジンは爆発の絵文字とともに、カットアウトが大胆に施された衣装を身に着けたショットを複数枚公開。スタッズが散りばめられた白のタイトなホルターネックトップスに、パンツを合わせたコーディネートで、おヘソや腰のくびれ、肩など美しい体のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗で見惚れてしまう」「白のレザー衣装が似合いすぎ」「体のラインが理想的」「クールな表情も素敵」「スタイル抜群で憧れる」「ドキドキしちゃう」「美の女神」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆IVEユジン、美くびれ＆美ウエストのぞく衣装姿披露
◆IVEユジンの投稿に反響
