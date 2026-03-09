『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、再登場も激変ぶりにネット衝撃「CG？」「役者魂とはいえ心配」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第111回）が9日に放送され、吉沢亮演じる錦織が再登場。激変ぶりにネット上には「激痩せすぎて…」「CG？」「役者魂とはいえ心配」などの声が集まった。
【写真】激やせした錦織（吉沢亮）の姿に衝撃
トキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日のように家族に勘太のかわいいところを聞くほど。
そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。2人はどちらかの国籍を選ぶことになる。
第111回のラストでは、松江でひとり暮らす錦織の姿が映し出される。彼は激しく咳き込むと、手に付いた血液を紙で拭う。見違えるように頬もこけた錦織が、虚ろな目で佇む姿が描かれると、ネット上には「錦織さん激痩せすぎて…」「ガリガリやないかい…光の加減？ CG？ ダイエット？」「あの優しい笑顔が恋しい」といった反響や、演じる吉沢に対しても「ちょっと待てー！なぜあんなに痩せてるんだ吉沢亮ーーー！」「役作り本当にすごい」「役者魂とはいえ心配」などの声が集まった。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
