元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が愛車を公開し、話題になっている。

９日までにインスタグラムで「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい半年前の時差投稿‎ＲＡＮＧＥ ＲＯＶＥＲ イヴォーク」とピカピカの人気高級車を披露。

「ホイールもマットブラックに。内装もブラックにするか迷ったけど（女の子の絵文字）もいるので砂汚れとホコリが気になりそうで…グレージュ（グレーホワイト）にしてみた」と明かし、「ここまで話して言うのもなんだけど…最近は運転するより、運転してもらう方がすき。笑 でも、もちろん運転もすきよ？」と本音も告白。

「あと汚れるのを恐れて車内土禁にしてる 足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない。Ｇｏｏｇｌｅマップと車内ナビどっちも設定する。（トンネル入って電波なくなるから）好きな曲かけないと運転できない。その上で携帯充電しながら運転したい。サイドミラーの位置毎回気になる」とこだわりをつづり、「我ながら、友美めんどくさｗ」とつっこんだ。

「＃ＲＡＮＧＥＲＯＶＥＲＥＶＯＱＵＥ＃レンジローバー＃イヴォーク」とハッシュタグを付け、愛車とリンクしたブラックコーデ。フォロワーは「素敵！」「カッコいい〜」「新車イカしてますね〜」ともちん可愛すぎますし車カッコいいですね」「ＳＵＶ好きなんだね！！」「板ドライブに行きたい」「車とともちん似合いすぎててやばい」「車までかっこよすぎて永遠の憧れです」とほれぼれしていた。

板野はプロ野球ヤクルトの左腕・高橋奎二投手と２１年１月に結婚。同年１０月に第１子となる女児を出産したことを発表した。