【Yamaha pacifica 212VFM】（福島県 ゴンゾー 23歳）

高校から軽音楽部に所属した際に初めて買ったギターです！

当時は先輩が持っていたレスポールに憧れていたのですが楽器店のスタッフさんから「このギターはコイルタップというのが付いていて太い音も細い音も出せるんですよー！」と言われ、お得だ！と軽い気持ちで買ったギターがまさか今までずっと持っているギターになるとは思わなかったです！

買ってから「ピックガードが黒いとカッコいい！！」とピックガードを交換したり、ピックアップカバーもメタルなら「もっとカッコいい！」とカバーを交換したり、ライブやら練習やらでストラップピンの穴がバカになってトーンノブもゆるゆるになってしまったのでダクトテープで止めてみたり、散々酷使してしまったギターです！

多分この先新しいギターを買ったとしても手放せない相棒としてメンテナンスを欠かさずずっと付き合っていければと思ってます！

◆ ◆ ◆

ダクトテープを見てNEK!のHikaを思い出した。ヘッドにカポがあるってことは…バンドではギター＆ボーカルですかね。それにしてもパシフィカを勧めてくれるなんて、楽器店グッジョブ。昨今は安価でも良いギターってたくさんありますが、なかでもパシフィカは群を抜いていいよね。「なんでパシフィカって良いギターなの？」を直球でぶつけた取材記事があるので、ぜひご一読を。すでに5年も前の記事ですが。（BARKS 烏丸哲也）

