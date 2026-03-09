女優の浜辺美波が９日、都内で「ＦＡＮＣＬ ＳＫＩＮ ＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」とともに登場した。

ファンケルが開発したＡＩ角層解析を行う新サービスで、自分に合ったケア方法を知り、一人ひとりが肌状態を正しく知ることができる。イメージキャラクターに就任した浜辺は、同サービスを使用して肌の健康を測定。「ゆらぎに強く代謝が活発な肌」で、ストレス耐性が強い肌と診断されると「普段から、紫外線対策とかを気にしていたんですけど、ストレス耐性が強い印象はあまりない。ただ、結果として見るといろんな揺らぎがある中でも、乱れることは少ないなと思っている。この仕事にすごく向いている肌なんじゃないかな」とほほえんだ。

肌トラブルに直結することもあるストレスをためないために取り組んでいることを聞かれると「笑うこと」と回答。「イベントを楽しみたいって言う気持ちが一番前にあるので、（今日は）すごい笑わせていただいて」と明かすと、浜辺の隣に座ったミセスのギター・若井滉斗は「僕のおかげということで」とおどけ、会場の笑いを誘った。

自身のスキンケアについては「ロケとか、わんちゃんのお散歩で外に出る機会が多いので、紫外線のダメージケアは毎日しています。乾燥しやすいので保湿して、お化粧をやっていただくので、おうちに帰ってクレンジングオイルでお化粧を落としてあげる」と美肌の秘けつを明かした。