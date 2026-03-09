人気ラッパーだったジュース・ワールドさんと覆面アーティストのマシュメロの新曲がリリースされた。2019年に21歳でこの世を去ったジュースさんが生前にレコーディングした「We Don’t Get Along」は、感情の二面性を押し出したジュースさんらしい作品。ギターとキレのあるドラムをバックに、より大きな物語を見失うまいと必死にもがく人物が歌われている。



【写真】熱いステージ 在りし日のジュース・ワールドさん

ジョニー・マクホーンが監督したクレイ・アニメーションによるミュージックビデオも公開。ジュースさんの内面をさらに掘り下げた内容となっている。



この世を去ってから6年以上経った今でも、ジュースさんの影響力は衰えを見せておらず、昨年には「Legends Never Die (5 Year Anniversary Edition)」がリリースされていた。



大ヒット曲「Come and Go」をはじめ「Hate the Other Side」「Bye Bye」などでもコラボしてきたマシュメロとは、2024年にも人気ゲーム「フォートナイト」をテーマにしたミュージックビデオも話題となった「Empty Out Your Pockets」でもタッグを組んでいた。



ジュースさんはシカゴのミッドウェイ空港で発作を起こし、体内に鎮痛剤のオキシコドンとコデインが致死量レベルで検出されたと当時報じられた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）