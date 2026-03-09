「重苦しい雰囲気でしたので……はい、なんとか、良かったです。国際大会はこういう厳しい戦いが続くので、勝てたことが一番だと思います」

【もっと読む】“OB無視”だった大谷翔平が慌てて先輩に挨拶の仰天！

淡々と大仕事を振り返る姿が、頼もしさを倍増させる。

4-3でオーストラリアを下し、日本がC組1位で準々決勝進出を決めた8日の試合。0-1で迎えた七回2死一塁で打席に立った4番の吉田正尚（32=レッドソックス）が129キロの内角低めのスライダーをすくい上げると、起死回生の逆転2ランが右中間スタンドに飛び込んだ。

六回までに実に7四球をもらいながら、オーストラリアの小刻みな継投策の前にわずか3安打の無得点。大谷翔平のバットも火を噴かず、打線が爆発した前日までとは打って変わった、1点が遠い展開になった。

「ずっといいところで打ってくれてますし、頼もしいし、さすがだなと」

ひと振りでムードを変えた4番の打撃に、井端弘和監督も脱帽である。

これで、1次ラウンド3試合は打率.500、2本塁打、6打点。この日、3打数無安打だった大谷に本塁打数と打点で並んだ。

「WBC男の面目躍如です。吉田は2023年の前回大会で7試合に出場して打率.409、2本塁打、13打点。13打点はWBC最多記録となり、大会ベストナインにも選ばれた。台湾、韓国との2試合で6打数5安打の打率.833と大爆発した大谷は案の定、前日に続いてこの日も申告敬遠を含む2四球と、まともな勝負を避けられ始めています。米マイアミに場所を移す準々決勝以降もボール攻めが多くなるでしょう。井端監督はこの日、いまだ無安打の近藤健介（ソフトバンク）を3番に下げ、調子のいい鈴木誠也（カブス）を2番に上げた。できるだけ1番の大谷と勝負してもらうためですが、そういう意味でも4番の吉田の勝負強さは相手投手の脅威になります。侍ジャパンが連覇を狙う上で、打線の鍵を握るのは、間違いなく吉田でしょう」（評論家・橋本清氏）

大谷以上のキーマンになりそうだ。

◇ ◇ ◇

ところで、侍ジャパン周辺では、大谷の態度の“変貌ぶり”が話題を呼んでいる。前回大会時は近寄りがたい雰囲気を漂わせ、実績ある大物OBを無視することもあった。ところが、今回はまるで別人のような振る舞いを見せているという。日本ハム時代のチームメートだった近藤健介も「自覚が出てきたのでは」と認めているほどだ。いったいどういうことか。

●関連記事 “OB無視”だった大谷翔平が慌てて先輩に挨拶の仰天！ では、それらについて詳しく報じている。