3月場所初日、とんだ災難に見舞われたのが、伯乃富士（22）だ。土俵際に追い詰めた欧勝馬にはたき込みを食らい、惜しくも黒星。さらに土俵に落ちる直前、靱帯を損傷している左足親指に全体重がかかってしまったのだから、痛いどころではない。勝負が決した後もしばらく起き上がれず、土俵上で悶え苦しんでいたほどだ。

場所前は酒席で師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）に殴られたことが発覚。一時期は顔が腫れ上がっていたそうで、師匠による暴行事件として相撲協会を揺るがせている。

本来なら同情が集まるところだが、殴られた理由が「後援者が連れてきた女性に酔ってしつこく絡んだ」と報じられたのだから、話は別。酒癖の悪さが満天下にバレてしまった、立つ瀬がないとはこのことだ。

持ち前の相撲センスを発揮し、どこまで挽回できるやら……。

◇ ◇ ◇

ところで、今回の暴行事件に対し角界では「起こるべくして起きた」という見方がある。背景にあるとささやかれているのが、元横綱白鵬との「壮絶因縁」だ。いったいどういうことか。過去に両者の間には何があったのか。

