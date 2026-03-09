シント＝トロイデン伊藤涼太郎のスルーパスを受けた松澤海斗が決勝点

ベルギー1部シント＝トロイデンVVは、現地時間3月8日のセルクル・ブルージュ戦に2-1で勝利。

途中出場のFW松澤海斗が決勝点を奪った。

1-1の同点で迎えた後半41分、左サイドでボールを持った松澤はMF伊藤涼太郎にパスを預けるとそのままスプリント。スルーパスでのリターンを受けて流し込んだ。これが決勝ゴールになり、チームを勝利に導いた。

松澤は試合後にクラブを通じ「涼太郎くんに出した瞬間にスペースが空いているのが見えた。いいボールが来たのであとはうまくコースに流し込むだけ。緊張もなく決められて良かった。普段からシュートコースなどはシチュエーションで練習しているので、それを出せて良かった」とコメントした。

この日は日本人6人がスタメン出場していたシント＝トロイデンは、MF山本理仁に代わって松澤が出場。伊藤のほか、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、FW後藤啓介がフル出場だった。

シント＝トロイデンは勝ち点を57に伸ばしてクラブ・ブルージュと並ぶ2位グループにつけた。首位のサンジロワーズは勝ち点60と1試合圏内にいる。上位6チームがプレーオフ1に進んで優勝チームを決めるシステムでそこへの進出は決まっているものの、ラスト2試合で首位での突破を狙う。（FOOTBALL ZONE編集部）