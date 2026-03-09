ヴォルフスブルク塩貝健人、ゴールならずも「はやすぎ」「バケモノ」

ドイツ1部ヴォルフスブルクは3月7日に行われたブンデスリーガ第25節でハンブルガーSVと対戦して、1-2で敗れた。

この試合で途中投入された日本人FW塩貝健人は、ゴールを挙げることはできなかったが、見せ場を作った。そのプレーには「はやすぎ」「バケモノ」といった声がSNSで挙がっている。

3試合連続でベンチスタートとなった塩貝は、1-2のビハインドで迎えた後半24分にピッチに立った。同点ゴールを期待された塩貝に最大の見せ場が訪れたのは後半40分だった。MFクリスティアン・エリクセンから最終ラインの裏にパスが送られると、DFと競り合いながらもフィジカルの強さを見せてボールをキープ。飛び出してきたGKをかわし、ダブルタッチでゴールを狙ったが、シュートはわずかに左へ外れていった。

「DAZN」は公式Xで「フィジカルで競り勝つ20歳 途中出場の塩貝健人が裏抜けからDFを弾き飛ばしチャンスを迎えるもゴールならず」と動画とともにこのプレーを紹介した。

ファンからは「決まらなかったけど最後ダブルタッチしてるの良き ビジャを思い出した」「これはW杯メンバー入りするわ」「裏抜けもうまいけどフィジカル負けしてないのもやばいな」「とんでもない選手になってきてる」「このシーンまじでバケモンすぎる」「このスピードと強さは魅力」「まだ20歳とは思えない」「フィジカルえぐい！」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）