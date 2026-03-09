９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／李濤）

【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で第2次全体会議を開いた。

９日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金立旺）

９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳曄華）

９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳益宸）

９日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／邢広利）

９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／燕雁）

９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）

９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／李鑫）

