９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／李濤）

　【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で第2次全体会議を開いた。

９日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金立旺）
９日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金立旺）
９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳曄華）
９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／李賀）
９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳益宸）
９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／李賀）
９日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／邢広利）
９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳益宸）
９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／燕雁）
９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／燕雁）
９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）
９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／程婷婷）
９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／李鑫）
９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／李鑫）
９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／程婷婷）