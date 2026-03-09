ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 第14期全人代第4回会議、第2次全体会議を開催 第14期全人代第4回会議、第2次全体会議を開催 第14期全人代第4回会議、第2次全体会議を開催 2026年3月9日 11時18分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／李濤） 【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で第2次全体会議を開いた。９日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金立旺）９日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金立旺）９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳曄華）９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／李賀）９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳益宸）９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／李賀）９日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／邢広利）９日、会場に向かう全人代代表。（北京＝新華社記者／陳益宸）９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／燕雁）９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／燕雁）９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／翟健嵐）９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／程婷婷）９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、第２次全体会議に出席した代表ら。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、人民大会堂で開かれた第２次全体会議。（北京＝新華社記者／程婷婷） リンクをコピーする みんなの感想は？