悪化する中東情勢は大阪在住のビジネスマンにも影響を与えている。戦国武将の末裔（まつえい）でコンサルタント会社「GOLD GREEN JAPAN」代表の佐々寿一さん（45）は28日に開催される競馬のドバイワールドカップに商談を兼ねて招待されていたが、状況悪化によりキャンセルした。紛争の長期化が予想される中「中長期的に見れば逆にチャンス」と話す。その真意とは。

イランによるUAEなどアラブ諸国への反撃は現地事情に明るい佐々さんにとっても想定外だったようだ。

「特にドバイは中東諸国にとって最も安全で観光やレジャーの中心地。さすがに激しい攻撃はしてこないと思っていましたが、イラン側にもメンツがあったのでしょう。ドバイW杯はいまのところ開催しそうですが、日本から渡航できない状況。ドバイ行きは断念しました」

佐々さんは北アフリカのエジプトの他、中東7カ国と親交があり、王族ともコネクションを持つ。ドバイのビジネスパートナーからは「ドローンを迎撃した際の爆発音は時々聞こえるが、スーパーマーケットなどは営業しており、日常生活には影響ない」と連絡があったそうで「カタールの方が被害は大きいみたい。ただ、SNSではフェイク動画も多い。ファクトチェックした方がいいでしょう」と冷静に話す。

出身は大阪。野球では神童と騒がれ、近大付高からアメリカの大学に進み、メジャーリーグを夢見て米独立リーグで30歳までプレーした。帰国後は米国在住時代に築いた中東とのパイプをいかし、2012年に貿易会社を立ち上げた。

18年にはサウジアラビアのムハンマド皇太子が日本のアニメが好きだったこともあり、同国初の「マンガコン」を開催。大成功を収めた。その後もドバイ万博、大阪・関西万博などで中東との橋渡し役を務め、昨年11月にカタールのドーハで開催された映画祭では日本の声優をアテンドし、存在感を高めた。

今後も中東に新たな商機を探っており、日本の幼児教育システムをエジプトに導入する取り組みやドバイへ移住しての不動産業などを 視野に入れる。

「商習慣の違いを知っている強みをいかして政府、民間問わず、双方の橋渡しをすること。個人的には日本人初とか、その国で初めてとか、なんでも“初めて”にやりがいを感じています」

先祖は織田信長らに仕えた佐々成政

ここで歴史に詳しい人ならピンと来るかもしれないが、先祖は織田信長らに仕え、長篠の戦いなど多くの戦功を挙げたことで知られる佐々成政。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」にも登場し、白洲迅が血気盛んな戦国武将を演じている。

「本当は“さっさ”だったと家族から 聞いています。もちろん、一族の誇りは持っていますし、侍魂を受け継いでいると思っていますよ」

現在、野球のWBCが盛り上がっているが、佐々さんは13年にWBCが企画した「MLBファンケーブ」で豊富な野球経験と語学力が認められ、日本のファン代表に選ばれたこともある。

「5次審査まであり、2000人の応募があったと聞いています。大会期間中はニューヨークにあるMLBの施設から日本代表を応援し、SNSで発信していました」

そんな佐々さんは本業の貿易、コンサル事業に加え、最近は文化、芸術活動をプロデュース。実を言うと今回のドバイ行きは元女性騎手で馬の画家として活動しているジョアンナ・パトジュクさんとのプロジェクトを進めることが目的だった。

「彼女は日本のフォーエバーヤングなど世界的に活躍した馬をリスペクトしており、それらをモチーフに絵本やゲームコンテンツにしたい考え。そのサポートができればと考えています」

今回は中東情勢が悪化したため断念したが、紛争はそこまで長期化しないと考えている。また、このような不可抗力はコロナ禍によりドバイ万博が延期した際にも経験しており、こちらが思うほど悲観的にはとらえていなかった。

「ドバイ万博でアニメや観光に特化したジャパンカルチャーコンを企画し、日本から声優を呼ぼうとしていた寸前で延期に。その際、これまでの活動費を送金すると言われたのですが、家族ぐるみの付き合いをしていたこともあって断り、そのことによって、より信頼を得た。中東にリスクはつきもの。むしろ今回のことで大阪万博後、にわかに中東に興味を持った方たちは行かなくなると思う。中長期で見れば逆にチャンス。10年前から中東に携わり、王族をはじめ、現地の人に信頼してもらっているのは強みです」

佐々さんは平和を願いつつ、いまは静かに戦略を練っている。

取材・文/山本智行 内外タイムス