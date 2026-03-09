ÂçÁêËÐ¡¢ËëÆâ¤ÎÇìÇµÉÙ»Î¤¬µÙ¾ì¡¡º¸ÂÄË¤«¡¢°¤ÉðÑî¤âµÙ¾ì
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê2ÆüÌÜ¤Î9Æü¡¢À¾Á°Æ¬7ËçÌÜ¤ÎÇìÇµÉÙ»Î¡Ê22¡Ë¡áËÜÌ¾Íî¹çÅ¯Ìé¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡á¤¬µÙ¾ì¤·¤¿¡£½éÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿²¤¾¡ÇÏÀï¤Î¸å¡¢Àè¾ì½ê¤ÇÉé½ý¤·¤¿º¸Â¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇìÇµÉÙ»Î¤Ï»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢2·î24Æü¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¡£º¸Â¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·Î¸Å¹çÎ®¤Ïº£·î7Æü¤Ç¡¢Ä´À°¤ÎÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÙ¾ì¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¡£
¡¡À¾Á°Æ¬6ËçÌÜ¤Î°¤ÉðÑî¡Ê25¡Ë¡áËÜÌ¾¥Ð¥È¥¸¥ã¥ë¥¬¥ë¡¦¥Á¥ç¥¤¥¸¥ë¥¹¥ì¥ó¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢°¤Éð¾¾Éô²°¡á¤âµÙ¾ì¡£»Õ¾¢¤Î°¤Éð¾¾¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâÂçÆ»¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½éÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿°ì»³ËÜÀï¤Çº¸Â¼ó¤òÄË¤á¤¿¡£Æ±¿ÆÊý¤Ï¡Ö²óÉü¤¹¤ì¤ÐºÆ½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤ÈËÜ¿Í¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£